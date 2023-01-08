В ДНР от обстрелов ВСУ пострадали две ТЭС

В ДНР получили повреждения две тепловые электростанции (ТЭС) в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Новый Свет и Зугрэс. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 января поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины, — прим. ред.) городов республики: населенный пункт Новый свет — зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС, населенный пункт Зугрэс — зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС», — говорится в сообщении.

Кроме ТЭС пострадал автомагазин при обстреле Еленовки. Ранее сообщалось об обстреле Нового света и Зугрэса, по которым украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО и одну ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Мария Иванова