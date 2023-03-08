Татарстанцев предупредили о метели и мокром снеге

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В четверг, 9 марта, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, на территории региона местами будет метель, мокрый снег и ветер до 20 м/с. На дороге будет снежная каша и гололеда.

Как рассказали в Гидрометцентре, дневная температура в республике будет варьироваться от +1 до +6 градусов тепла. Такая же погода будет и в Казани.



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Айрат Назипов