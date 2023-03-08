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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

09:57, 08.03.2023
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
Фото: kam.emsd.ru

Сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает камчатский филиал геофизической службы РАН.

Очаг землетрясения залегал в 128 км от Северо-Курильска на глубине 59 километров. О пострадавших не сообщается.

Фото: pixabay.com

Напомним, месяц назад у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Спустя 20 дней ситуация повторилась. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у юго-западного побережья полуострова на глубине 65 километров.

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Айрат Назипов
Происшествия

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