У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
Сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает камчатский филиал геофизической службы РАН.
Очаг землетрясения залегал в 128 км от Северо-Курильска на глубине 59 километров. О пострадавших не сообщается.
Напомним, месяц назад у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Спустя 20 дней ситуация повторилась. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у юго-западного побережья полуострова на глубине 65 километров.
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