Главное о коронавирусе на 8 марта: запрет писать о лабораторной утечке в CNN, тенденция к завершению эпидемии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Коронавирусом в Татарстане заразились еще 173 человека

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 167 новых случаев COVID-19. Всего на 8 марта в республике зафиксировано 199 635 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 195 864 человека, в том числе 283 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 33 пациента.

По данным на 7 марта, в Татарстане коронавирус был выявлен у 173 человек. Всего в республике было зарегистрировано 199 468 случаев заболевания COVID-19. 170 человек было выписано в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрирован 195 581 выздоровевший пациент). Число летальных исходов по-прежнему остается на уровне в 2 010 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 20 января — умер один человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российские ученые создали универсальный анализатор вирусов

За последние сутки в России выявили 12 320 случаев коронавируса, выздоровели 16 437 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 376 060, а выздоровевших — до 21 717 232. Госпитализировали за сутки 1 636 человек. Умерли за сутки 45 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 396 423 человека.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что эпидемия COVID-19 имеет тенденцию к завершению, но нельзя исключать, что в ближайшем будущем могут появиться новые варианты вируса. По его словам, в 20-х числах февраля рост заболеваемости прекратился и вышел на плато. Сегодня во всем мире наблюдаются небольшие подъемы и спуски, однако ничего страшного в этом нет, подчеркнул он.

По данным Роспотребнадзора, количество случаев заражения коронавирусом на территории Псковской области за последнюю неделю увеличилось на 67,9% — заболеваемость превысила среднеобластной уровень в два раза. Отмечается, что более 10% жителей региона, у которых был выявлен COVID-19, — это дети. Как уточнили в ведомстве, средний уровень заболеваемости превышен: в Пскове, Палкинском, Порховском, Пыталовском, Новоржевском, а также Печорском районах.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране снизилась на 14% за девятую неделю по сравнению с седьмой неделей. Уточняется, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В. Кроме того, из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

УФАС по Омской области оштрафовало на 18 миллионов рублей четыре компании, которые в 2020 году в разгар пандемии COVID-19 поставили при участии должностных лиц регионального Минздрава медоборудование по завышенным ценам. Уточняется, что в ходе сговора были заключены контракты на поставку оборудования на сумму свыше 634 миллионов рублей.

В период с 27 февраля по 5 марта в Тамбовской области зарегистрировали 840 новых случаев заражения коронавирусом. Такое число на 44,4% превышает показатель предыдущей недели. Вместе с этим за последние сутки заболевание было подтверждено у 49 человек. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 140 665 случаев заражения коронавирусом, 136 902 человека выздоровели, 2 530 пациентов умерли.

Ученые Университета ИТМО совместно с НИИ гриппа имени Смородинцева разработали универсальный анализатор, способный распознавать практически любые вирусы. Для того чтобы сделать анализ, нужно сдать мазок из носоглотки или образец слюны. За несколько минут прибор соберет данные, которые обработает компьютер. Уточняется, что на сегодняшний день анализатор успешно распознает аденовирус, коронавирус и несколько возбудителей гриппа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

США отменят тест на COVID-19 для туристов из Китая

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 мск заразились 676 203 880 раз, 6 878 628 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 680 243). На второй строчке — Индия (44 689 919), на третьей — Франция (39 854 299), на четвертой — Германия (38 231 610), на пятой — Бразилия (37 076 053).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 122 599). За ними следуют Бразилия (699 276), Индия (530 775), Россия (388 396, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (333 136).



За время пандемии сделано 13 339 073 077 инъекций вакцины против коронавируса.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев вернулся к обычному режиму работы после заражения COVID-19. В настоящее время он находится с рабочим визитом в Москве. Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь главы частично признанного государства сообщал, что повторный тест на коронавирус, спустя неделю после подтверждения заражения, показал отрицательный результат.

США собираются ослабить требования о прохождении тестирования на коронавирус после прибытия в страну для туристов из КНР. Уточняется, что данное решение связано с приоритетами здравоохранения, а не внешней политики. Так, на всей территории Китая наблюдается снижение числа заболевания, что говорит о стабилизации с эпидситуацией в этой стране.

По данным Fox News, экс-президент телеканала CNN Джефф Цукер запретил писать про лабораторную утечку COVID-19. Как рассказал один из источников издания, Цукер не позволял своим подчиненным расследовать историю с лабораторией, поскольку эта тема могла быть связана с тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

Фото: es.wikipedia.org. Джефф Цукер — экс-президент CNN

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Максим Кокунин