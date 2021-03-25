Курортный сбор предложили распространить на всю Россию

Фото: Олег Тихонов

Минэкономики России предложило наделить регионы России правом вводить курортный сбор. Рассмотреть вопрос ведомство предлагает после снятия коронавирусных ограничений.

«Данное предложение в правительство России планируется направить в рамках ежегодного отчета о ходе и результатах проведения эксперимента», — сообщили в пресс-службе Минэкономики РФ.

В ведомстве считают данную инициативу целесообразной, так как промежуточные итоги эксперимента по взиманию курортного сбора показали положительный результат, пишет «Коммерсант». По подсчетам Минэкономики, регионы, в которых была внедрена подобная практика, собрали более 1,1 млрд рублей с начала старта эксперимента в 2018 году.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что пилотный проект запустили в 2018 году в трех регионах: в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Он продлится до 2022 года.

В Алтайском крае размер суточного курортного сбора составляет 30 рублей, в Краснодарском крае — 10 рублей, в Ставропольском крае — 50 рублей.

Татьяна Демина