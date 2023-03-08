Минобрнауки Татарстана планирует выделить бюджетные деньги на образовательный проект «Яндекса»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Как выяснило «Реальное время», Министерство образования и науки Татарстана утвердило порядок предоставления субсидий Институту развития образования на реализацию проекта «Лицей Академии Яндекса». Результатом использования бюджетных средств станет достижение в текущем году количества учащихся в 300 человек. В настоящее время сам проект ведомственного приказа проходит антикоррупционную проверку.

Субсидии не будут иметь точных размеров

Согласно документу, субсидии будут выделяться из республиканского бюджета Институту развития образования, учредителем которого и является Министерство образования и науки республики. Для того, чтобы ее получить, учреждению потребуется отправить заявку в ведомство, которая представляет из себя письменное обращение в произвольной форме. Она должна содержать ряд документов, подтверждающих отсутствие просроченных задолженностей, а также неисполненных обязанностей по уплате налогов и сборов.

Учредитель, в лице министерства, рассматривает заявку и определяет дату отправки средств. При этом важно отметить, что субсидии не имеют определенного размера и формируются в прямой зависимости от нужд проекта. При этом все неиспользованные деньги будут возвращены обратно в казну.

Направленные средства должны будут помочь учреждению достичь поставленного на 2023 год результата, а именно — 300 обучающихся первого и второго года, охваченных образовательной программой «Основы программирования на языке Python».

Фото: wikimapia.org

Проект работает в 168 городах России и за ее пределами

Как рассказали «Реальному времени» в Министерстве образования и науки Татарстана, «Лицей Академии Яндекса» — это образовательный проект компании, обеспечивающий возможность школьникам 8 и 10 классов познакомиться с основами программирования. Проект стартовал в 2016 году в 4 пилотных регионах — Саратов, Тамбов, Калуга и Пенза. Однако как отметили в ведомстве, в 2022-м учебном году проект работал уже в 168 городах России и 3 городах Казахстана (в общей сложности на базе более 385 учебных заведений).

Проект реализуется в партнерстве с региональными государственными ведомствами. Так, например, министерство предоставляет административный ресурс, помещения, оборудование, информационную поддержку, а также обеспечивает оплату обучения преподавателей.

В свою очередь «Яндекс» предоставляет учебную программу, методическое сопровождение, а также проводит отбор школьников и преподавателей. Кроме того, компания занимается повышением квалификации учителей, занятых в данном проекте.

Фото: flickr.com

В Татарстане уже состоялось 4 выпуска

Что касается обучения, то оно ведется в формате очного дополнительного образования на базе региональных учебных заведений, таких как детские технопарки, IT-кубы, центры дополнительного образования, вузы, школы, лицеи, гимназии и другие.

— Учебная программа разработана в Школе анализа данных — образовательной организации, которая входит в группу компаний «Яндекс». Программа рассчитана на два учебных года и состоит из двух блоков — «Основы программирования на языке Python» и «Основы промышленного программирования». Занятия ведут преподаватели из регионов, прошедшие отбор и специальное обучение, — пояснили в Минобрнауки республики.

Отбор учебных заведений осуществляется на конкурсной основе. Для того чтобы попасть в проект, школьнику также необходимо пройти конкурсный отбор.

— В Татарстане проект был запущен в октябре 2017 года в 3 городах (Казань, Набережные Челны, Иннополис) на базе 5 образовательных организаций. В настоящее время проект реализуется на базе 24 площадок в 13 населенных пунктах республики. С 2017 года в регионе состоялось 4 двухлетних выпуска учеников «Лицея Академии Яндекса», — рассказали в министерстве.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане не мало ИТ-проектов для школьников

Напомним, в июле 2022-го года сообщалось, что более 2 тысяч школьников из десяти пилотных регионов России также прошли в университете Иннополис IT-обучение по программированию, разработке игр и telegram-ботов. Обучение было организовано в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».



Программированию обучались 2,1 тысячи школьников 14—18 лет из десяти пилотных регионов — Татарстана, Башкортостана, республики Саха, Нижегородской, Пензенской, Оренбургской, Новгородской, Белгородской, Калужской и Тульской областей.

Стоит отметить, что обучение проходило по семи направлениям — это разработка 2D-игр на Python, telegram-ботов на Python, графических интерфейсов и парсеров, олимпиадное программирование, программирование на Python и Java.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Максим Кокунин