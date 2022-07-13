IТ-курсы в университете Иннополис за полгода прошли более 2 тысяч школьников

Фото: Максим Платонов (архив)

Более 2 тысяч школьников из десяти пилотных регионов России прошли в университете Иннополис в Татарстане IT-обучение по программированию, разработке игр и telegram-ботов. Обучение было организовано в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика», об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.



Программированию обучались 2,1 тысячи школьников 14—18 лет из десяти пилотных регионов -Татарстана, Башкортостана, Республики Саха, Нижегородской, Пензенской, Оренбургской, Новгородской, Белгородской, Калужской и Тульской областей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Обучение проходило по семи направлениям — это разработка 2D-игр на Python, telegram-ботов на Python, графических интерфейсов и парсеров, олимпиадное программирование, программирование на Python и Java.

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Маргарита Головатенко