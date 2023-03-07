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Единственное в Казани отделение «Кредит Европа Банка» съезжает из «Меги»

13:27, 07.03.2023
Единственное в Казани отделение «Кредит Европа Банка» съезжает из «Меги»
Фото: 2gis.ru

Единственное отделение «Кредит Европа Банка» в Казани съезжает из торгового центра «Мега». Об этом организация проинформировала своих клиентов.

Последний день работы отделения банка в ТЦ — 10 марта. Уже с 13 марта отделение будет работать по адресу: ул. Калинина, 62.

В крупнейших торговых центрах Казани пустует значительная часть площадей — почти 60 тысяч кв. м. С уходом зарубежных брендов из России показатель вырос в 10 раз по сравнению с 2021 годом. Тем не менее стремительный рост доли вакантных помещений в столичных ТЦ остановился, а вот количество открытий новых магазинов выросло вдвое, пишет в авторской колонке для «Реального времени» управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиБизнесОбщество Татарстан

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