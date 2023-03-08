В Казани за три года с начала пандемии COVID-19 вырос спрос на нянь и клининг

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани за последние три года на 75% вырос спрос на услуги нянь. Наиболее показательным за этот период стал послепандемийный 2021 год — тогда спрос увеличился сразу на 58% год к году. Не меньшей популярностью няни пользуются и в этом году. К таким данным в результате исследования пришли аналитики сервиса «Авито Услуги».

С начала года спрос на нянь в Казани вырос на 25% по сравнению с показателями 2021 года.



Кроме того, за последние 3 года среди казанцев также вырос спрос на услуги клининга — данный показатель увеличился на 140%. Тенденция к росту прослеживается и в нынешнем году. Так, с начала года спрос на услуги данных специалистов вырос на 39%. Количество предложений от клинеров увеличилось на 12%.

Фото: pixabay.com

На ряду с обычной генеральной уборкой жилья особой популярностью также пользуются услуги чистки ковров (спрос вырос на 91%), мягкой мебели (+49%), уборки после ремонта (+38%).

В ноябре 2022 года аналитики платформы «Авито Услуги» выяснили, что в Казани с сентября по октябрь на 12% вырос спрос на услуги нянь. Также отмечалось, что среди казанцев стали пользоваться популярностью услуги автоняни. За данный период спрос на услуги таких специалистов вырос на 10% по сравнению с периодом 2021 года.

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Антон Гаврилов