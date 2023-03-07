Исследование: 44% россиян собираются дарить цветы на 8 Марта

Фото: realnoevremya.ru/ Инна Серова

44% россиян планируют дарить цветы на 8 Марта. В списке наиболее популярных цветов оказались тюльпаны — их собираются в качестве презента преподнести 38% респондентов. В топ попали также и нежные розы — 19% опрошенных подарят именно их. На третьем месте символ весны — мимоза — 13%. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного банком «Зенит».

39% россиян предпочтут преподнести подарочный сертификат. 13% приобретут ювелирные украшения, 6% организуют ужин в ресторане. Еще 88% опрошенных собираются провести 8 Марта дома. Празднование международного женского дня за городом выбирают 12% респондентов.

Кроме того, 94% респондентов уверены, что в этот день мужчины обязаны поздравлять женщин. При этом некоторые представительницы прекрасного пола собираются вручить подарки знакомым и подругам — 57%, 37% — только маме.

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

У 63% опрошенных 8 Марта связан с детскими воспоминаниями. 37% респондентов рассказали, что отметили данный праздник уже будучи взрослыми. Также исследование показало, что 80% россиян собираются потратить на праздничный презент до 5 тысяч рублей. 20% опрошенных намерены уложиться в сумму от 5 до 10 тысяч рублей.

Накануне аналитики SuperJob выяснили, что в этом году на 8 Марта казанцы собираются потратить на цветы и подарки 7 тысяч рублей — в прошлом году на это у жителей столицы Татарстана ушло 8 тысяч рублей. В 2021 году горожане потратили на подобный подарок 6,4 тысячи рублей. Кроме того, сообщалось, что мужчины в большинстве своем предпочитают дарить цветы своим женам — 28%, мамам — 17%, дочерям — 9%. Женщины в основном дарят такой праздничный презент мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%).



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Антон Гаврилов