В больницах Татарстана за три года развернули рекордное количество круглосуточных коек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за трехлетний период развернули рекордное количество круглосуточных коек, их число увеличилось на 486, сказано в ежегодном отчете Минздрава республики.



В 2019 году в Татарстане развернули 21 141 круглосуточную койку, после начала пандемии в 2020 году их количество увеличили на 372 — до 21 513. В 2021-м количество коек достигло 21 783, а в 2022 году — 22 269.

Количество мест в дневных стационарах увеличилось незначительно, всего на девять — до 7 591. Количество фельдшерско-акушерских пунктов сократилось с 1 697 до 1 686.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году в круглосуточных стационарах вылечили 723 541 татарстанца, что на 21 055 человек больше в сравнении с 2021-м. В дневных стационарах прошли лечение 261 762 пациента — на 35 тысяч больше, чем в позапрошлом году.

Количество врачей в 2022 году увеличилось на 74, среди них 28 участковых терапевтов, пять участковых педиатров. Всего в республике насчитывается 12 754 врачей. За год сократилось количество врачей общей практики — с 399 в 2021 году до 373 в 2022-м.

По состоянию на конце января в Татарстане было свободно порядка 10—15% коек для пациентов с COVID-19. Количество развернутых в Татарстане коек для пациентов с коронавирусом оставалось стабильным на протяжении нескольких месяцев.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко