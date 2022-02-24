В Татарстане возбудили дело после травмирования двух детей из-за упавшего снега с крыши дома в Бугульме

Фото: Максим Платонов

После травмирования двух детей из-за упавшего снега с крыши дома в Бугульме возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел 24 февраля 2022 года по улице Циолковского. Травмы получили 2-летняя девочка и 7-летний мальчик. Они находятся в больнице.



На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: прокуратура РТ

По данным прокуратуры, управление домом, откуда произошел сход снега с крыши, осуществляется ООО УК «Антей». Надзорное ведомство уже вносило в адрес руководителя компании представление с требованием очистить крышу указанного дома от снега и наледи.

На данный момент Бугульминская городская прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе коммунальных служб. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.