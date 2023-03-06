В Казани учредили премию для граждан, работающих с людьми с ОВЗ и ментальными нарушениями

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана воспитатели, педагоги, учителя и специалисты узкой направленности, которые работают с людьми с ОВЗ и ментальными нарушениями, смогут получить специальную премию. О ее учреждении на «деловом понедельнике» объявила руководитель АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

Конкурс на соискание премии пройдет в несколько этапов. В рамках первого, отборочного, принимают заявки от претендентов. Дедлайн — 10 марта. Затем пройдет заочный и очно-заочный этапы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ожидается, что премия «Добрая Казань» поможет стимулировать специалистов, работающих с людьми с ОВЗ и ментальными нарушениями. Для 50 человек, прошедших отборочный этап, в городе организуют образовательную программу, а с финалистами проведут стратегическую сессию.

По данным Минтруда Татарстана, на ноябрь 2022 года в республике проживали 265 532 инвалида. Около 2,2% детского населения республики — это дети с особенностями. В целом по России их чуть больше — около 2,7% от всех несовершеннолетних.



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Татьяна Демина