В Татарстане проживает 265 532 инвалида — это много или мало?

По состоянию на ноябрь 2022 года в Татарстане насчитывается 265 532 инвалида. Такие данные приводит Министерство труда, занятости и социальной защиты республики.

— 7,3% населения, проживающего в республике, — это люди с ограниченными возможностями, это взрослые. И доля их чуть меньше, чем в целом в Российской Федерации. По детям мы тоже видим, что это порядка 2,2% детского населения — это дети с особенностями. И в России их чуть больше — порядка 2,7%, — заявила глава ведомства Эльмира Зарипова.

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Инвалидов трудоспособного возраста в Татарстане насчитывается 109 тысяч. Из них 31,4 тысячи человек трудоустроены. Уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста в республике составляет 28,8%.

265 532 инвалида — это:

В среднем по 5,9 тысячи человек на каждый район республики — в Татарстане насчитывается 43 муниципальных района и два городских округа.

— в Татарстане насчитывается 43 муниципальных района и два городских округа. 13,3% от общего числа инвалидов в Приволжском федеральном округе — их насчитывается 1 999 486.

— их насчитывается 1 999 486. Самое большое число среди регионов Приволжского федерального округа .

. 2,6% от общей численности инвалидов в России — их насчитывается 10 275 965.

— их насчитывается 10 275 965. Почти половина населения Набережных Челнов — в автограде 548,4 тысячи жителей.

— в автограде 548,4 тысячи жителей. 21 Атнинский район Татарстана — в наименьшем по численности населения муниципалитете республики живут 12,5 тысячи человек.

— в наименьшем по численности населения муниципалитете республики живут 12,5 тысячи человек. 7 с половиной Агрызских районов Татарстана — там проживает 35,1 тысячи человек.

— там проживает 35,1 тысячи человек. На 11,2 тысячи больше, чем в Нижегородской области — там зарегистрировано 254 296 инвалидов, регион занимает по их количеству 2-место в ПФО.

— там зарегистрировано 254 296 инвалидов, регион занимает по их количеству 2-место в ПФО. В 4,7 раза больше, чем в Марий Эл — республика занимает последнее место в ПФО по количеству лиц с ОВЗ, 56 374 гражданина.

— республика занимает последнее место в ПФО по количеству лиц с ОВЗ, 56 374 гражданина. Меньше трети инвалидов, зарегистрированных в Москве, — их в столице насчитывается 896 171, это самое большое число в России.

— их в столице насчитывается 896 171, это самое большое число в России. В 162,5 раза больше, чем в Чукотском автономном округе — там их зарегистрировано 1 634, это минимум среди регионов России.

— там их зарегистрировано 1 634, это минимум среди регионов России. В 19 раз больше количества ВИЧ-инфицированных татарстанцев — на диспансерном учете состоят 14 922 человека.



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Татьяна Демина