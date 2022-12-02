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В Татарстане проживает 265 532 инвалида — это много или мало?

18:00, 02.12.2022 3
В Татарстане проживает 265 532 инвалида — это много или мало?
Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на ноябрь 2022 года в Татарстане насчитывается 265 532 инвалида. Такие данные приводит Министерство труда, занятости и социальной защиты республики.

— 7,3% населения, проживающего в республике, — это люди с ограниченными возможностями, это взрослые. И доля их чуть меньше, чем в целом в Российской Федерации. По детям мы тоже видим, что это порядка 2,2% детского населения — это дети с особенностями. И в России их чуть больше — порядка 2,7%, — заявила глава ведомства Эльмира Зарипова.

скриншот трансляции

Инвалидов трудоспособного возраста в Татарстане насчитывается 109 тысяч. Из них 31,4 тысячи человек трудоустроены. Уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста в республике составляет 28,8%.

265 532 инвалида — это:

  • В среднем по 5,9 тысячи человек на каждый район республики — в Татарстане насчитывается 43 муниципальных района и два городских округа.
  • 13,3% от общего числа инвалидов в Приволжском федеральном округе — их насчитывается 1 999 486.
  • Самое большое число среди регионов Приволжского федерального округа.
  • 2,6% от общей численности инвалидов в России — их насчитывается 10 275 965.
  • Почти половина населения Набережных Челнов — в автограде 548,4 тысячи жителей.
  • 21 Атнинский район Татарстана — в наименьшем по численности населения муниципалитете республики живут 12,5 тысячи человек.
  • 7 с половиной Агрызских районов Татарстана — там проживает 35,1 тысячи человек.
  • На 11,2 тысячи больше, чем в Нижегородской области — там зарегистрировано 254 296 инвалидов, регион занимает по их количеству 2-место в ПФО.
  • В 4,7 раза больше, чем в Марий Эл — республика занимает последнее место в ПФО по количеству лиц с ОВЗ, 56 374 гражданина.
  • Меньше трети инвалидов, зарегистрированных в Москве, — их в столице насчитывается 896 171, это самое большое число в России.
  • В 162,5 раза больше, чем в Чукотском автономном округе — там их зарегистрировано 1 634, это минимум среди регионов России.
  • В 19 раз больше количества ВИЧ-инфицированных татарстанцев — на диспансерном учете состоят 14 922 человека.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:10
    Много, к сожалению
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  • Анонимно 18:23
    У многих купленные инвалидности, особенно по тухоугости, итд
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    Анонимно 18:47
    Тугоухость, наверное
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