В Татарстане водителя грузовика задавило передвижной эстакадой и прицепом — возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба СУ СК России по Татарстану

В селе Большие Метески в Тюлячинском районе Татарстана 58-летний водитель грузовика погиб, оказавшись зажатым между передвижной эстакадой и прицепом. В республике возбудили уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Инцидент произошел 3 марта. Следствие считает, что сотрудник погрузчика зацепил вилами передвижную эстакаду и начал движение, чтобы присоединить ее к прицепу КАМАЗа. Так водитель грузовика оказался прижат между ними и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В феврале в Набережных Челнах завершилось расследование уголовного дела в отношении 62-летнего генерального директора ООО «Рем Тех». Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть рабочего: на 52-летнего автослесаря, выполнявшего ремонтные работы, упал находившийся в поднятом состоянии автобус ПАЗ-423001. Вину гендиректор признал лишь частично.

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Маргарита Головатенко