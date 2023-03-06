В Зеленодольске произошел пожар — обошлось без жертв

Минувшим вечером в Зеленодольске на ул. Первомайской произошел пожар. На место прибыли пожарные и установили, что горит диван в квартире десятиэтажного жилого дома на 6-м этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Пожарные из спальной комнаты спасли мужчину 1980 г.р., он не пострадал.

Площадь пожара составила 1 кв. м, по предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В Татарстане возбудили уголовное дело после пожара в двухэтажном доме в Чистополе. Дело завели по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, в результате пожара в больницу с признаками отравления продуктами горения доставлены двое мужчин и две женщины. Двое пострадавших находятся в коме. Один мужчина погиб.



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Илина Хакимова