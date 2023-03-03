По факту пожара в Чистополе возбудили уголовное дело

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Татарстане возбудили уголовное дело после пожара в двухэтажном доме в Чистополе. Дело завели по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



По данным следствия, в результате пожара в больницу с признаками отравления продуктами горения доставлены двое мужчин и две женщины. Двое пострадавших находятся в коме.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Напомним, инцидент произошел накануне. В результате пожара один человек погиб, еще четверо были доставлены в Чистопольскую ЦРБ. Предварительная причина ЧП — неосторожность при курении. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

Прокуратура Чистополя организовала проверку по факту пожара в двухэтажном доме на улице Ленина. Дом входит в состав охраняемого объекта «Усадьба купца И.И. Лизунова, вторая половина XIX — начало XX века». Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

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Айрат Назипов