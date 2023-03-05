Площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня
Площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сократилась до 1,79 млн кв. км. Это самое минимальное значение за 44 года спутниковых наблюдений, сообщает The Guardian.
Отмечается, что 25 февраля 2022 года льды, окаймляющие самый южный континент, занимали 1,92 млн квадратных километров.
Уменьшение морского ледяного пояса Антарктиды усиливает воздействие штормов на шельфовые ледники, таяние которых грозит повышением уровня Мирового океана.
Напомним, в январе от шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся айсберг площадью 1 550 квадратных километров. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
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