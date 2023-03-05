На следующей неделе татарстанцев ожидает дополнительный выходной

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Следующая рабочая неделя в Татарстане и по всей России будет четырехдневной. Выходным днем станет среда, 8 марта — Международный женский день.

Предпраздничный рабочий день, вторник, 7 марта, будет сокращен на один час.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в целом жители России в 2023 году будут отдыхать 118 дней из 365. Следующие после 8 марта праздничные выходные ожидаются 1 и 8 мая, они выпадают на понедельник, и 9 мая — на вторник. В июне жители страны не будут работать в понедельник, 12 июня.



Выходные ожидаются в ноябре 2023 года в связи с празднованием Дня народного единства — они продлятся с 4 по 6 ноября.



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Татьяна Демина