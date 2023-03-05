Объем платных услуг населению в Татарстане по итогам января стал самым высоким в ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане объем платных услуг, оказанных населению, в январе 2023 года составил почти 33,3 миллиарда рублей. Он оказался самым высоким среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

По сравнению с январем 2022 года, объем платных услуг населению Татарстана в сопоставимых ценах вырос на 1,3%. При этом по отношению к декабрю прошлого года показатель снизился на 7,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В целом в Приволжском федеральном округе объем платных услуг населению по итогам первого месяца 2023 года оценивается в 179,2 миллиарда рублей, следует из данных Росстата. По сравнению с декабрем прошлого года он упал в сопоставимых ценах на 5,6%, а по отношению к январю 2022-го вырос на 2,6%.

Напомним, объем платных услуг, оказанных татарстанцам в 2022 году, составил 343,5 миллиарда рублей. Из них почти пятая часть — 19,6% — пришлась на «коммуналку». Доля транспортных услуг оказалась меньше — 18,5%. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина