«Доживем до понедельника?»: строители оставили жителей ЖК «Журавли» в Казани без воды и отопления

Фото: кадр видео/очевидцы

В ЖК «Журавли» в Казани произошло ЧП: строители и МУП «Водоканал» оставили жителей без воды, что автоматически привело к отключению отопления, об этом рассказали «Реальному времени» жители.

По их словам, сегодня днем при строительстве нового дома рабочие повредили водопровод между «Максидомом» и ул. Даурской, 44, который питает как минимум пять жилых домов и детский сад на территории ЖК. В комплексе есть и другие частные детские сады.

— Приезжал сюда «Водоканал» — развернулись и уехали. Строители свернулись, все свалили. Звонил в диспетчерскую. Диспетчер ответил так, если в двух словах: «Мы ничего делать не будем, это не наша проблема, порвали [трубу] не мы, и вообще не знаем, чья это труба — она не на нашем балансе. Подвозить воду питьевую мы вам тоже не будем, потому что не мы порвали трубу». Типа — обращайтесь все к застройщику, который строит этот дом. Уже полдня вода льется по территории, которая строится, — рассказал житель дома Михаил.



Он отметил, что халатность виноватых может также привести к обрушению дороги, по которой ездят машины, а также к подмытию жилого дома 44 по улице Даурской. Жители обратились в том числе в свою Управляющую компанию «Территория комфорта», но там — выходной день и снова «а что мы можем сделать?».

Михаил в разговоре с «Реальным временем» подчеркнул, что в доме много семей с маленькими детьми — им очень нужна вода для ухода за ними. Более того, в доме без воды не работает отопление. Котельная расположена на крыше, в дом идет только холодная вода.

— Если не будет отопления до понедельника, то мы промерзнем, — сказал он.

В надежде все-таки добиться ответа жители обратились к дежурному прокурору, но и там поддержки не получили:

— Звонил дежурному прокурору, он ответил: «Ну а что я могу сделать? Я таким не занимаюсь... Возбудить дело я не могу».

Пока жители ЖК «Журавли» остаются без ответа и с «водопадом» рядом с домом:

— Вы знаете, у нас уже пошел мем в группе: «доживем до понедельника» называется, — заключил Михаил.

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Маргарита Головатенко