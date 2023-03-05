КАМАЗ сохраняет лидерство в марочном рейтинге грузовиков на российском рынке

В сегменте новых грузовых автомобилей на российском рынке отмечается рост уже четвертый месяц подряд. В феврале 2023 года в стране реализовали 8,6 тысячи новых грузовиков — на 3% больше, чем годом ранее, сообщает «Автостат», основываясь на данных АО «ПКК».



Более половины рынка заняли грузовики китайского производства, однако в марочном рейтинге лидерство сохраняет отечественный бренд КАМАЗ. В феврале результат составил 2 020 штук штук (-37,9% к февралю 2022-го), что соответствует доле рынка в 23,4%. При этом год назад показатель был равен 38,9%.

Китайский Sitrak занял вторую позицию, на рынке он занимает более 17% — результат 1 476 экземпляров. Третье, четвертое и пятое места — тоже заняли представители китайского автопрома: Shacman/Shaanxi (1 180 шт.; рост в 4,2 раза), FAW (802 шт.; рост в 9,5 раза) и Howo (565 шт.; рост в 2,5 раза).

Рынок грузовиков в России медленно восстанавливается, прирост в большей степени показывают китайские марки — их доля уже составляет 56% и превышает показатели ушедших из России иностранных брендов:

— По сравнению с российскими и белорусскими производителями китайцы выигрывают по цене, качеству сборки и уровню технологичности. Соответственно, КАМАЗ и МАЗ теряют свою долю рынка в пользу китайских автомобилей, — комментировал директор департамента по выкупу автомобилей «Автоспеццентра» и «Автодома» Владимир Желобов.



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Маргарита Головатенко