В Тукаевском районе Татарстана сняли карантин по бешенству животных

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

В деревне Кырныш в Тукаевском районе Татарстана отменили карантин по бешенству животных согласно указу президента республики.



Карантин устанавливали 22 октября в связи с неблагополучием по заболеванию.

Ограничения действовали на территории личного подсобного хозяйства на улице Жемчужной, 27 в деревне Кырныш в Калмиинском сельском поселении Тукаевского района и на территории радиусом 1,5 километра от границ эпизоотического очага.

В октябре в селе Бетьки Рыбно-Слободского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных. Эпизоотический очаг был определен территорией личного подсобного хозяйства на улице Ленина, 25. Неблагополучная территория — в радиусе 1 км.



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Маргарита Головатенко