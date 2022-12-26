В Тукаевском районе Татарстана сняли карантин по бешенству животных
В деревне Кырныш в Тукаевском районе Татарстана отменили карантин по бешенству животных согласно указу президента республики.
Карантин устанавливали 22 октября в связи с неблагополучием по заболеванию.
Ограничения действовали на территории личного подсобного хозяйства на улице Жемчужной, 27 в деревне Кырныш в Калмиинском сельском поселении Тукаевского района и на территории радиусом 1,5 километра от границ эпизоотического очага.
В октябре в селе Бетьки Рыбно-Слободского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных. Эпизоотический очаг был определен территорией личного подсобного хозяйства на улице Ленина, 25. Неблагополучная территория — в радиусе 1 км.
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