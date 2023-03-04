В Татарстане ввели 33% жилья от годового плана

В Татарстане ввели 1,028 млн кв. м жилья, что составляет 33% от годового плана, об этом стало известно сегодня на республиканском совещании в Доме правительства республики, которое провел Рустам Минниханов.



По линии коммерческого строительства годовой план выполнен на 42%, сдан 81 многоквартирный дом суммарной площадью 598 тыс. кв. метров. В работе остается 116 объектов.

Программа социальной ипотеки выполнена на 27%: в Татарстане ввели 15 домов на 44 тыс. кв. м, сейчас в работе остаются 55 объектов. Наибольшее выполнение плана зафиксировано по линии индивидуального жилищного строительства: сдано почти 386 тыс. кв. м, что составляет 25% от плана.

В этом году новоселье должны отметить 600 детей-сирот. Сейчас объявляют аукцион на 47 жилых помещений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе 2023 года на территории Татарстана было построено и введено в эксплуатацию чуть более 2 тысяч домов с общей площадью жилых помещений 502,7 тыс. кв. метров. Данные показатели оказались на 126,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, республика смогла вплотную подобраться к Санкт-Петербургу, который опережает ее в рейтинге лишь на 16 тысяч «квадратов». Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко