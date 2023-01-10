В Казани на сельскохозяйственные ярмарки завезли продукцию на 787 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мэрия Казани подвела итоги субботних ярмарок, которые проходили в городе с 10 сентября по 24 декабря. По подсчетам, за 16 торговых дней на площадки была завезена продукция на общую сумму 787,8 млн рублей.

По сравнению с 2021 годом этот показатель увеличился на 122 млн рублей. В среднем за один ярмарочный день аграрии продавали товаров на сумму 49 млн рублей.

Торговля была организована на 14 площадках и одной дополнительной в поселке Осиново. Чаще всего за продукцией по низким ценам жители приезжали в Агропромышленный парк и на площадку на проспекте Ямашева.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Товары на ярмарках представляли 18 агропромышленных организаций и предприятий 22 районов республики. Большим спросом у покупателей пользовались мясо, картофель, сахар, мука и яйца.

«Реальное время» писало, как в Казани прошла последняя сельскохозяйственная ярмарка в 2022 году. А уже в этом году начнут работать весенние ярмарки. Их можно посетить со второй половины марта и до конца апреля.



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Айрат Назипов