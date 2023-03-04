СМИ: в Великобритании выросло число преступлений против россиян

В Великобритании растет число преступлений в отношении россиян. Деяния злоумышленники совершают на почве национальной ненависти. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на британский телеканал Sky News.

По информации СМИ, за последний год число правонарушений, совершенных против россиян, по сравнению с 2021 годом, выросло более чем в два раза. Как сообщают сотрудники благотворительной организации, в основном жертвами преступников становятся дети младшего школьного возраста.

Фото: pxhere.com

Полиция Большого Манчестера сообщила, что с февраля прошлого года против россиян было совершено 13 преступлений на почве расовой ненависти. Полиция графства Кембриджшир зафиксировала семь аналогичных правонарушений, Дербишира — четыре.

В британском МВД выразили надежду, что все совершенные преступления подобного характера будут расследованы, а злоумышленники наказаны.

Недавно Генеральная прокуратура России предложила ужесточить ответственность за проявление русофобии в западных странах. Ведомство предлагает рассматривать русофобию как экстремизм. Такие проявления не следует оставлять без внимания, в том числе это касается культурного достояния России.



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Антон Гаврилов