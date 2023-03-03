В России выявили 14 516 новых случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за сутки COVID-19 выявили у 14 516 человек. Всего в стране на 3 марта зарегистрировано 22 314 520 случаев заражения коронавирусом.

Госпитализировали еще 1 546 заболевших. Это на 12,5% меньше по сравнению с данными за 2 марта, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 11 512 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 656 858 россиян.

Умерли от СOVID-19 за сутки 40 жителей России. Всего в стране от коронавируса скончались 396 216 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 3 марта.

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Татьяна Демина