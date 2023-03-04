Исследование: в России подешевел iPhone 13
Цены на iPhone 13 в российских магазинах упали спустя полтора года со старта продаж. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.
На сегодняшний день ценник на iPhone 13 в российских интернет-магазинах достигает 65 тысяч рублей. Это максимальная цена.
Apple начала продавать iPhone 13 в России в сентябре 2021 года. Цена достигала почти 80 тысяч рублей.
В марте прошлого года Apple перестала поставлять свою продукцию в Россию. Однако это не стало проблемой для рынка. Российские ретейлеры нашли решение в параллельном импорте.
Подсчитано, что в России по итогам 2022 года средняя цена на смартфоны упала на 20%. Исследование GS Group показало, что устройства упали в цене с 23,3 до 19,2 тысячи рублей.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым