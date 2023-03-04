Исследование: в России подешевел iPhone 13

Цены на iPhone 13 в российских магазинах упали спустя полтора года со старта продаж. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.

На сегодняшний день ценник на iPhone 13 в российских интернет-магазинах достигает 65 тысяч рублей. Это максимальная цена.

Apple начала продавать iPhone 13 в России в сентябре 2021 года. Цена достигала почти 80 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com

В марте прошлого года Apple перестала поставлять свою продукцию в Россию. Однако это не стало проблемой для рынка. Российские ретейлеры нашли решение в параллельном импорте.

Подсчитано, что в России по итогам 2022 года средняя цена на смартфоны упала на 20%. Исследование GS Group показало, что устройства упали в цене с 23,3 до 19,2 тысячи рублей.

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Антон Гаврилов