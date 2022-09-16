В Казани после капитального ремонта открылось общежитие КГАУ

В столице Татарстана после капитального ремонта открыли студенческое общежитие Казанского государственного аграрного университета (КГАУ). Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

— Пять лет я здесь жил, когда учился. Занятия в основном проходили в здании на улице Карла Маркса. Самые крутые студенты проживали в этом первом комплексе, — заявил президента Татарстана Рустам Минниханов.

Здание включает в себя два благоустроенных корпуса площадью более 9 тысяч кв. метров. В нем будут проживать 800 студентов.

— Было желание что-то сделать к столетию образовательной организации. И вот получилось такое красивое здание, узнать сложно. Внешний облик очень достойный, — отметил президент Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

Ректор КГАУ Айрат Валиев добавил, что здание отремонтировали в короткие сроки. Здесь будут проживать студенты всех факультетов.

Основное мероприятие, посвященное 100-летию университета, состоялось в главном здании КГАУ (ул. Карла Маркса, 65). Там Рустам Миниханов рассказал, что 12 научных школ вуза занимают лидирующие позиции в отечественной сельскохозяйственной науке по широкому спектру направлений. Так, университет выступает в качестве платформы для разработки, апробации и внедрения новых технологий в АПК. В их числе — проект по созданию Агробиотехнопарка, который призван объединить научно-образовательный потенциал, ресурсы ведущих учебных заведений, научно-исследовательских учреждений и агробизнеса.

Фото: tatarstan.ru

Также Рустам Минниханов сообщил, что за выдающиеся заслуги в развитии науки и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для сельского хозяйства коллектив КГАУ награжден Орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

За 100 лет существования в стенах КГАУ подготовлено около 40 тысяч специалистов для сельского и лесного хозяйства: агрономов, инженеров-механиков, экономистов, бухгалтеров, инженеров лесного дела и др. Более 80% абитуриентов вуза — из сельской местности, в том числе и по целевому заказу.



Он включает в себя 9 учреждений среднего профессионального образования. Основные структурные подразделения КГАУ:

Институт агробиотехнологий и землепользования (5 кафедр);

Институт механизации и технического сервиса (6 кафедр);

Институт экономики (6 кафедр);

Факультет лесного хозяйства и экологии (2 кафедры).

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Максим Кокунин