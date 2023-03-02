Пентагон отрицает предоставление Украине разведданных для нанесения ударов по России

Пентагон категорически отрицает, что предоставлял Украине разведданные для нанесения ударов по территории России, сообщает ТАСС.



Там заявили, что США настроены на поставки вооружения Украине для ведения боевых действий на ее собственной территории. В связи с вылазками украинских диверсантов в РФ Вашингтон заявил, что не стремится к вооруженному конфликту с Москвой.

ООН не может проверить данные об украинских диверсантах в Брянской области, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.



— Мы видели обвинения, комментарии с обеих сторон — российской и украинской. Мы не можем проверить любые из этих данных.

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Маргарита Головатенко