Центр занятости Казани: сотрудничество с работодателями помогает упростить трудоустройство специалистов

Фото: «Авито Работа»

Казань входит в пятерку российских городов с наиболее высоким уровнем соискательской активности, отметил руководитель направления по работе с государственным сектором «Авито Работы» Илья Борзик.



Согласно исследованиям, все больше людей предпочитают искать работу онлайн. Эту тенденцию давно заметили в Центре занятости населения Казани и все чаще используют онлайн-платформы для ускорения процессов трудоустройства.

Для упрощения и ускорения процесса трудоустройства, в том числе молодых специалистов, Центр занятости населения Казани объединился с «Авито Работой» и Центром карьеры КФУ. Сегодня прошла первая встреча выпускников университета, на которой гости познакомились с закулисьем классифайда, узнали о стартовых вакансиях и возможностях карьерного роста в федеральной IT-компании.

Мероприятие посетили порядка 30 человек — студентов, молодых специалистов, бакалавров и магистров гуманитарных и технических специальностей.

— Сотрудничество работодателей с ЦЗН помогает упростить трудоустройство молодых специалистов и повысить их ценность на рынке труда путем обучения. Выпускники вузов и колледжей часто обращаются в центры занятости для поиска своей первой работы или для временного трудоустройства в каникулы, — отметил директор ЦЗН Казани Тимур Муллин.

По итогам января на 47% выросло число предложений для агентов по недвижимости. Еще на 20% на платформе увеличилось количество вакансий для риелторов. Исследование показало, что медианная зарплата риелторов в Казани составляет 100 тысяч рублей. Агенты по недвижимости в столице Татарстана могут претендовать на заработок в размере 110 тысяч рублей.



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Маргарита Головатенко