Около 1,3 тысячи татарстанских семей оформили ежемесячную выплату из маткапитала
Порядка 1,3 тысячи семей из Татарстана оформили ежемесячную выплату из материнского капитала. Из них более 150 родителей оформили два и более начисления на каждого ребенка до 3 лет, сообщает пресс-служба Социального фонда в РТ
С 2023 года выплата из материнского капитала предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Ранее родители могли оформить начисления из средств сертификата только при рождении второго ребенка. При этом семьи получали одну выплату, даже если воспитывали несколько детей до 3 лет. Размер ежемесячной выплаты в Татарстане составляет 11 852 рублей.
Выплата назначается семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека, без учета имущества и занятости родителей. Если в семье несколько детей до 3 лет, а при получении выплаты доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, родители могут оформить еще одну выплату. Заявление подается на каждого ребенка отдельно.
Напомним, за 2022 год на пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Татарстане потратили 20,4 млрд рублей. Региональным отделением ФСС выплачено более 1,7 млн пособий.
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