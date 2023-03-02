Около 1,3 тысячи татарстанских семей оформили ежемесячную выплату из маткапитала

Порядка 1,3 тысячи семей из Татарстана оформили ежемесячную выплату из материнского капитала. Из них более 150 родителей оформили два и более начисления на каждого ребенка до 3 лет, сообщает пресс-служба Социального фонда в РТ

С 2023 года выплата из материнского капитала предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Ранее родители могли оформить начисления из средств сертификата только при рождении второго ребенка. При этом семьи получали одну выплату, даже если воспитывали несколько детей до 3 лет. Размер ежемесячной выплаты в Татарстане составляет 11 852 рублей.

Выплата назначается семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека, без учета имущества и занятости родителей. Если в семье несколько детей до 3 лет, а при получении выплаты доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, родители могут оформить еще одну выплату. Заявление подается на каждого ребенка отдельно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, за 2022 год на пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Татарстане потратили 20,4 млрд рублей. Региональным отделением ФСС выплачено более 1,7 млн пособий.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов