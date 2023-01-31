В Татарстане за 2022 год выплатили 1,7 млн пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством

За 2022 год на пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Татарстане потратили 20,4 млрд рублей. Региональным отделением ФСС выплачено более 1,7 млн пособий, сказал на коллегии глава отделения Социального фонда в РТ Эдуард Вафин.

Он отметил, что в прошлом году все лечебные медицинские учреждения республики начали оформлять больничные листы в электронном виде.

— Осуществлен переход на электронный формат родового сертификата. Оформлено порядка 40 тысяч электронных родовых сертификатов, произведена оплата медицинским организациям 106 тысяч талонов электронных родовых сертификатов на сумму более 355 миллионов рублей, — передает его слова пресс-служба отделения Соцфонда в Татарстане.

Напомним, что на коллегии озвучили средний размер пенсий в Татарстане. На конец 2022 года он составил 19,4 тысячи рублей.

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Айрат Назипов