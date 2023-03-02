Четыре многоквартирных дома в Казани признали аварийными и подлежащими сносу

Фото: realnoevremya.ru/Диляра Ахметзянова (архив)

Исполком Казани признал четыре многоквартирных дома аварийным и подлежащим сносу. Решение принято после рассмотрения заявлений собственников квартир и на основе технических заключений.

Аварийными признаны дома №3 и №5 по ул.Телецентра, дом №1 по ул.Залесная и №10 по ул.40 лет Октября. Собственникам квартир в них необходимо обеспечить снос объекта в течение шести месяцев, а затем вывезти строительный мусор.

Если они не выполнят это требование до 1 января 2026 году, меры по расселению жильцов квартир в указанных домах примет Управление жилищной политики исполкома Казани. Администрации Кировского и Московского районов города после отселения граждан поручено обеспечить безопасность вблизи перечисленных объектов, ограничив доступ людей в опасную зону.

Фото: realnoevremya.ru/Диляра Ахметзянова (архив)

В феврале 2023 года исполком Казани постановил изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилые помещения дома №75 по ул.Гаванской в жилом массиве Юдино. Решение приняли на основании постановления о признании здания аварийным и подлежащим сносу от 25 апреля 2018 года. Собственники квартир, проживающих в доме, до сих пор не выполнили требования властей.

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Татьяна Демина