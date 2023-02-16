В Казани изымут квартиры в одном из аварийных домов по улице Гаванской и земельный участок под ним

Исполком Казани постановил изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилые помещения дома №75 по ул.Гаванской в Кировском районе города. Речь идет о квартирах №3, №4 и №8 общей площадью 100,9 квадратного метра.

Также власти Казани постановили изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 16:50:280807:18 площадью 796 «квадратов», на котором расположен многоквартирный дом №75 по ул.Гаванской.

скриншот yandex.ru/maps

Решение об изъятии принято на основании постановления исполкома города о признании здания аварийным и подлежащим сносу. Его приняли 25 апреля 2018 года. Собственники квартир, проживающих в доме, до сих пор не выполнили требования властей.

Согласно открытым данным, двухэтажный дом по ул.Гаванской, 75 построен в 1961 году. В нем один подъезд.

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Татьяна Демина