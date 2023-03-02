Глава Роспотребнадзора: «Существует риск распространения патогенов из биолабораторий США»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Работа биологических лабораторий, финансируемых США, связана с риском распространения новых усиленных патогенов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Там, безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов. Поражает еще и то, что появляются публикации, в которых, не стесняясь, заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции, — поделилась Попова своими выводами с «РИА Новости».

Она подчеркнула, что в зоне риска может оказаться население любой страны, поскольку инфекции не имеют границ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне глава Роспотребнадзора высказала свое мнение относительно версии происхождения COVID-19, которую выдвинули в Федеральном бюро расследований. По мнению ФБР, причиной пандемии коронавируса стала утечка из лаборатории в Ухане. Попова считает, что китайские специалисты не изучали ничего запретного, а система безопасности там качественная.



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Айрат Назипов