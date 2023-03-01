Минэнерго утвердило порядок мониторинга цен на экспортную нефть России

Минэнерго утвердило порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт, приказ, подписанный министром энергетики Николаем Шульгиновым, вступит в силу 4 марта.



Согласно документу, ежемесячному мониторингу подлежат цены на нефть Urals из портов Новороссийска, Усть-Луги, Приморска, и на нефть ВСТО из Козьмино на условиях FOB (поставка на судно). Минэнерго будет мониторить цены на нефть на основании данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, агентства Argus и ФТС.

Предполагается, что новый порядок мониторинга цен на нефть позволит отслеживать реальную стоимость реализации российской нефти.

В декабре 2022 года власти России определились с формой ответа на потолок цен на нефть. Нефть запретят продавать по следующим основаниям:

если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку;

если в контракте потолок фигурирует как условие либо устанавливаются референтные цены, равные потолку в $60 за баррель.

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Маргарита Головатенко