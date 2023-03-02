Эксперт рассказала, какие вакансии на рынке труда пользуются спросом в 2023 году

В 2023 году число трудоустроенных пользователей платформы Skillbox на 23% превышает показатели прошлого года. К таким выводам пришли аналитики центра карьеры.

Отмечается, что активнее всего компании нанимали учащихся направлений «Программирование», «Дизайн» и «Маркетинг» — на их долю пришлось 34%, 26%, и 24% трудоустроенных соответственно.

Руководитель центра карьеры Skillbox Анастасия Назарова рассказала, что в большей степени со стороны работодателей был спрос на специалистов по 1С-разработке, дата-аналитике, графическому дизайну, копирайтингу и веб-дизайну. Притом что по итогам 2022 года было привлечено более 2 тысяч вакансий в сфере IT и digital от компаний-работодателей.

Фото: pxhere.com

Также работодатели стали чаще интересоваться стажерами. В отличие от прошлого года, компании охотнее обращались за начинающими специалистами. Согласно данным центра карьеры Skillbox, по итогам 2022 года на позицию стажера вышли на 66% больше пользователей по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, аналитики отмечают, что по-прежнему востребованы программисты, разработчики и маркетологи. Растет спрос на дата-аналитиков, специалистов в 1С, экспертов по кибербезопасности, фотографов, дизайнеров, видеомонтажеров, digital-маркетологов и SMM-менеджеров.

18 февраля стало известно, что в России по итогам 2022 года почти на 30% сократилось число зарегистрированных безработных граждан. Также отмечалось, что в конце прошлого года численность зарегистрированных безработных составила 564 тысячи человек, в то время как на конец 2021 года этот показатель составлял почти 777 тысяч человек.



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Антон Гаврилов