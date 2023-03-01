Татарстанцев пригласили на вебинар по теме Единого налогового счета

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанских налогоплательщиков научат заполнять платежные документы в условиях Единого налогового счета (ЕНС) на вебинаре. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Татарстану.

На вебинаре рассмотрят введение ЕНС с 1 марта и оформление платежных документов, а также покажут примеры оформления платежного документа на ЕНП.



Само мероприятие стартует 2 марта, в 14.00. Спикерами выступят начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Татарстану Элина Лекомцева и ее заместитель Майя Осипова.



Фото: pixnio.com

В вебинаре может принять участие любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://w.sbis.ru/webinar/d9df1bd8-133a-4b18-b5eb-785b923c3fa9

ЕНС — это виртуальный кошелек налогоплательщика, где учитываются начисления и поступления налогов и взносов. Его нужно пополнять с помощью Единого налогового платежа (ЕНП) до срока уплаты налогов. Перечисления автоматически распределяются для погашения обязательств.

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Айрат Назипов