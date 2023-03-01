Раису Татарстана предложили оповещать жителей о сигналах тревоги через СМС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане предложили оповещать местных жителей о различных сигналах тревоги через СМС. Обращение в соцсетях адресовано раису республики Рустаму Минниханову.

— В связи с тем, что наши граждане не всегда могут услышать сигналы оповещения (например, проживающие в частном секторе города или же не имеющие рядом с собой устройства теле- и радиовещания), прошу вас рассмотреть возможность об оповещении посредством мобильной связи путем рассылки СМС через операторов сотовой связи (в рамках зоны действия вышек сотовой связи того или иного города, района и т.д.), — написал один из пользователей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Он напомнил, что аналогичную систему оповещения МЧС использует при информировании населения по погодным условиям. Автор отмечает, что 95% жителей будут знать о поступившем сигнале тревоги.

Напомним, сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов отмечает день рождения. «Реальное время» собрало подборку поздравлений, оставленных жителями республики в его telegram-канале.

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Айрат Назипов