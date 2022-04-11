Образовательные учреждения Татарстана в течение 10 дней получат 12 тысяч новых ноутбуков

Фото: Максим Платонов

12 тысяч новых ноутбуков поступит в средние и профессиональные образовательные учреждения Татарстана в апреле. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

По его словам, решение об обновлении материально-технической базы было принято президентом РТ Рустамом Миннихановым. Ак Барс Банк выступил спонсором программы обновления.

Фото: Максим Платонов

— В год цифровизации принято решение о замене ноутбуков учителям республики, сегодня начинаем передачу в районы и города республики. Благодаря президенту при поддержке Ак Барс Банка это случилось. Это очень приятно, много направлений, практически все школы обеспечены высокоскоростным интернетом, везде есть, wi-fi точки обновляются, база республики обновляется. За два-три года 136 школ республики и учреждений профобразования оснащены новым оборудованием. Цифровая зрелость по 5 направлениям обеспечивается. Наши дети должны знать новые платформы, новый ресурсы. Учителя готовят цифровое портфолио ученика с первого класса. Все хранится в базе системы электронного образования, которое создано в 2010 году по поручению президента Татарстана, — отметил глава Минобрнауки.

Фото: Максим Платонов

Торжественная церемония вручения ноутбуков прошла сегодня в технопарке «ICL Техно». Президент Татарстана передал ноутбуки 10 лучшим учителям информатики.

Луиза Игнатьева