Исследование: 19% казанцев обращаются к родственникам, чтобы одолжить деньги

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

17% казанцев берут взаймы у друзей. Еще 19% респондентов признались, что с такими вопросами обращаются к родственникам. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Также аналитики выяснили, что 8% опрошенных в долг берут у коллег, 6% — у работодателя. 25% респондентов, чтобы восполнить нехватку денег, идут в банк и берут кредит. 40% предпочитают не брать взаймы.

Исследование показало и то, что 24% казанцев чаще всего взаймы дают родственникам, немного реже — друзьям (22%). 9% респондентов могут одолжить деньги коллегам по работе. 38% казанцев не дают деньги в долг.

Кроме того, оказалось, что у родных берут деньги в долг чаще всего респонденты в возрастной категории до 34 лет — 21%, 30% дают друзьям взаймы. Еще аналитики выяснили, что опрошенные старше 45 лет чаще обращаются в финансовые организации за кредитами — 20%, одалживают деньги родне — 28%. Также исследование показало, что мужчины дают деньги в долг коллегам охотнее, чем женщины (12% против 7% соответственно).

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В январе 2022 года стало известно, что среди россиян в 2,5 раза выросло количество онлайн-заявок на кредиты. Также сообщалось, что казанцы больше всех в России интересовались ипотекой. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».

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Антон Гаврилов