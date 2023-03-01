В России создадут новый метод лечения красной волчанки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новый подход к лечению системной красной волчанки (СКВ) разрабатывают российские ученые. Метод будет основан на воздействии на Т-клетки — важную составляющую адаптивного иммунитета человека, сообщают «Известия».

— Наш исследовательский проект предполагает оценку роли разных видов Т-лимфоцитов в развитии системной красной волчанки, — сказала заведующая лабораторией иммунологии и молекулярной биологии НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой Анастасия Авдеева.

С помощью анализа экспрессии генов в единичных клетках ученые рассчитывают понять свойства патогенных Т-лимфоцитов и ответить на вопрос, каким способом они оказывают свое вредное воздействие.

— Сначала на основе полученных данных предполагается выработка рекомендаций для более эффективного применения существующих препаратов. А в конечном итоге надеемся, что результаты работы приведут к появлению нового, более эффективного лекарств, — пояснил заведующий лабораторией механизмов иммунотолерантности НИИ трансляционной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Звягин.

Фото: pixabay.com

Системная красная волчанка — это хроническое заболевание, при котором иммунная система человека по неизвестным причинам воспринимает ткани собственного организма как чужеродные, начинает их атаковать и поражает жизненно важные органы. Больные обычно жалуются на необоснованные подъёмы температуры, слабость, головные боли, боли в мышцах, быструю утомляемость.

Напомним, в 2018 году российские ученые раскрыли секрет появления волчанки и рассеянного склероза. Они отметили, что к этим болезням может привести нарушение в работе стволовых клеток костного мозга.

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Айрат Назипов