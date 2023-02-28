Владимир Путин подписал закон о праве правительства приостанавливать раскрытие статистики
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право правительства приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
До этого в законе о статистике не был предусмотрен механизм, который бы позволял кабмину оперативно принимать решения о степени доступа к статистическим данным, имеющим геополитическое значение. Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусмотрено, что доступ к общедоступной информации может быть ограничен только федеральными законами.
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