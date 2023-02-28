АвтоВАЗ в марте будет выпускать модели Lada Granta и Niva в режиме шестидневки
АвтоВАЗ объявил рабочими все субботы марта на линиях №3 и №5, занятых производством автомобилей семейства Granta и Niva, сообщил «Интерфаксу» председатель первичной профсоюзной организации компании Сергей Зайцев.
Для линии №1, где идет предсерийное производство Lada Vesta NG, предусмотрена одна дневная 8-часовая смена по будням, уточнил он.
Компенсация за работу в выходные дни будет осуществляться в соответствии с действующим договором.
В феврале АвтоВАЗ запустил предсерийное производство Lada Vesta NG. Планируется, что серийный выпуск стартует в начале марта, а в апреле новые машины появятся в продаже. В ближайшие месяцы предприятие продолжит подготовку к серийному производству автомобиля, настройку оборудования и организацию производственных и логистических схем.
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