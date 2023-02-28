Улицы Казани снова стоят в пробках — они достигли 7 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во вторник утром Казань снова страдает от пробок — практически весь центр города окрашен в красный цвет. К 8.30 утра пробки достигли 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Особенно тяжелая ситуация на улице Марселя Салимжанова. Там на протяжении 2 км, согласно картам, движение практически отсутствует — дорога отмечена бурым цветом. Длинные пробки образовались и на ул. Тихомирнова и Островского.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Движение также затруднено на улицах Бурхана Шахиди, Татарстан, Габдуллы Тукая, Пушкина, Галиаскара Камала, Туфана Минуллина и Качалова.

Говоря о городе в целом, по традиции стоит и Советский район, в частности — проспект Победы. Тяжелая ситуация и на Мамадышском тракте. Пробка, вероятно, из-за ДТП образовалась на улице Аграрной.

Еще красным цветом отмечены улицы Танковая, Рихарде Зорге, Гвардейская, Николая Ершова, на которой тоже произошло ДТП, и Аделя Кутуя.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В отдельных районах Татарстана сегодня днем возможна метель, что ухудшит видимость. Синоптики также прогнозируют умеренный юго-западный ветер, порывы которого могут усиливаться до 15—20 м/с. На дорогах сильная гололедица.

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Илина Хакимова