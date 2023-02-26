Каток парка «Черное озеро» в Казани не будет работать сегодня и завтра
Сегодня и завтра — 26 и 27 февраля — каток и пункт проката в казанском парке «Черное озеро» будут закрыты с связи с плюсовой температурой, сообщают в Дирекции парков и скверов.
Там добавили, что с понедельника, 27 февраля, пункт проката в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана завершит свою работу в этом зимнем сезоне. Однако сам каток продолжит работать и будет доступен для гостей со своими коньками.
Сегодня в Татарстане ожидается снег с дождем, в некоторых районах — метель и гололед. Температура воздуха днем составит от -1 до +3 градусов, в Казани прогнозируется от +1 до +3 ˚С.
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