Сегодня в Татарстане метель, сильный ветер и до -7 градусов

Во вторник, 28 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и местами небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -2 до -7 градусов. В Казани температура воздуха составит от -3 до -7°С, в Набережных Челнах — от -3 до -5°С.

В отдельных районах Татарстана днем возможна метель. Синоптики также прогнозируют умеренный юго-западный ветер, порывы которого могут усиливаться до 15—20 м/с. На дорогах сильная гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале весны в Татарстане ожидается облачная погода со снегом. Ночью в среду, 1 марта, похолодает до -6..-11 градусов. Днем прогнозируется от -3 до -8°С.



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Татьяна Демина