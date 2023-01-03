МИД Сербии сообщил, что уже 10-я страна отозвала признание независимости Косово

Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что признание независимости Косово отозвала еще одна страна, таким образом, у Белграда хранятся заявления уже десяти государств, но их перечень не оглашается. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Сербия активизирует усилия по отзыву признания независимости самопровозглашенного Косово в ответ на нарушение Приштиной вашингтонских соглашений, согласно которым непризнанное образование не имеет права подавать заявки на вступление в международные организации.

Комментируя то, почему Сербия не публикует список стран, отозвавших признание, Дачич пояснил:

— Во-первых, мы уважаем их позицию и не хотим подвергать их давлению со стороны Приштины, а особенно со стороны их союзников. Мы должны быть осторожны. Во-вторых, мы в вашингтонских соглашениях взяли на себя обязательства остановиться с инициативой отзыва признания, и мы хотели показать, что придерживаемся того, что подписали, хотя Приштина этого не делает. Разница в отношении ко взятым на себя обязательствам существенна, и все, кто выступает посредником, хорошо знают, кто серьезный партнер, а кто лжец, — сказал он.

Фото: flickr.com

В конце декабря сербская армия перебросила гаубицы к границе с самопровозглашенным Косово. По данным СМИ, в двух километрах от КПП «Яринье», расположенного между центральной Сербией и Косово, находилось как минимум шесть гаубиц. Также на месте были замечены представители военной полиции страны.

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Максим Кокунин