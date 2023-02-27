СИБУР, Центр экономии ресурсов и популярная певица Милана Стар провели эко-урок для казанских школьников

Фото: Пресс-служба СИБУРа

СИБУР дал старт программе экоуроков «Вторая жизнь пластика» в Республике Татарстан. Компания совместно с Центром экономии ресурсов провела экологический урок, на котором школьники узнали о важности осознанного отношения к окружающей среде, переработке отходов и раздельном сборе отходов. Приглашенной «звездой» урока стала популярный блогер и певица Милана Стар.

Урок прошел в коворкинге многопрофильного лицея № 188 «Бионика», расположенного в ЖК «Салават Купере». Также в режиме онлайн-трансляции занятие смогли посмотреть ученики лицея КНИТУ и многопрофильного лицея №187. Проведение подобных эко-уроков позволит с детства заложить основы бережного отношения к окружающей среде.

— Сегодня наш лицей стал первой площадкой для проведения эко-уроков СИБУРа в Татарстане. Эко-урок призван привлечь внимание к важности участия каждого человека в раздельном сборе отходов и станет своеобразным «запуском» большого просветительского проекта СИБУРа «Вторая жизнь пластика» в Республике Татарстан. Благодарим компанию за внимание к теме экологии и за выбор лицея «Бионика» для старта проекта в республике, — поприветствовала гостей и учеников директор лицея Эльвира Расулова.

Приглашенной «звездой» урока стала популярный блогер и певица Милана Стар. Фото: пресс-служба СИБУРа

Во время урока школьники вместе с экспертом из Центра экономии ресурсов Александрой Ольшанской и певицей Миланой Стар смоделировали программу, которая отражает состояние планеты, меняющееся в зависимости от действия людей. Программа продемонстрировала школьникам, что правильное отношение к отходам, их переработка и вовлечение в повторное использование — важные факторы сохранения здоровой окружающей среды.

— Наша задача сделать так, чтобы не мы рассказали детям, что они должны делать, а чтобы они, отвечая на вопросы сами приходили к нужным выводам, — объяснила принцип прохождения программы Александра Ольшанская. Таким образом, выполняя задания программы, школьники не только получили знания о защите окружающей среды, но и погрузились в процесс переработки пластика. Школьникам продемонстрировали, какие материалы можно получить, переработав обычную пластиковую бутылку. И конечно же, показали, конечные продукты, изготовленные из переработанного пластика: ручки, строительные материалы, медицинские принадлежности и даже одежду.

— Мы приехали, чтобы рассказать детям, как важно беречь нашу планету и уметь сортировать мусор. Вместе с участниками урока я и сама многому научилась. Я увидела, как эта тема интересна ученикам, они активно тянули руки, отвечали. Очень счастлива, что смогла стать частью этой программы. Надеюсь, ребята после этого урока будут относится к нашей природе более ответственно. Я и сама пересмотрю свои привычки, в частности хочу начать сортировать пластик отдельно, — поделилась после экоурока Милана Стар.

Разделяют ее восторг и школьники.

— Урок очень понравился. Было интересно узнать, почему нельзя весь мусор скидывать в один пакет, а нужно его сортировать. Здорово было посмотреть, как выглядит переработанный пластик, нам в специальных баночках продемонстрировали разные материалы, которые получаются из обычной бутылки из под воды, — рассказал ученик 2А класса Салават Назмиев.

Программа экоуроков СИБУРа в Республике Татарстан будет развиваться. Уже завтра аналогичный десант отправится в Нижнекамск, в полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар».

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После экоурока звездная гостья посетила «Казаньоргсинтез», где ей в качестве подарка вручили кастомизированную казанскими дизайнерами спецовку. Кастомизация является примером апсайклинга и позволяет дать новую жизнь старым вещам. На КОСе программа стартовала в связи с выведением из обращения старой спецодежды и заменой ее на более современную. Так предприятие демонстрирует экологический подход и увековечивает спецовки в истории. Один из таких экземпляров в подарок получил и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.